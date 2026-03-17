101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، عند 101.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 97.10 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 116.30 دينارا و 90.30 دينارا و70.60 دينارا على التوالي.