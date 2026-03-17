ميناء الفجيرة الرئيسي بالإمارات يعلق عمليات تحميل النفط

60 دقيقة ago
وطنا اليوم:أفادت وكالة بلومبرغ بأن ميناء الفجيرة الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد علّق تحميلات النفط مؤقتًا الثلاثاء.
وكان ميناء الفجيرة تعرض الاثنين لهجوم أدى إلى تعليق عمليات تحميل النفط في الميناء.
وأكّدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة، من دون وقوع أي إصابات.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ويعد ميناء الفجيرة أحد أهم الموانئ النفطية في المنطقة، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط الخام إلى الأسواق العالمية، ويشكل هذا التوقف المؤقت تهديداً محتملاً لسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة إذا استمر لعدة أيام. ويأتي ذلك في ظل استمرار الصراع العسكري في الخليج، بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما يزيد من مخاطر الملاحة البحرية ويضع المنطقة تحت ضغط كبير.
وقال خبراء أن تعليق عمليات التحميل في ميناء الفجيرة يسلط الضوء على هشاشة حركة الشحن البحري في الخليج العربي، ويشير إلى أن أي تصعيد إضافي في الهجمات الصاروخية أو بالطائرات المسيّرة قد يؤدي إلى توقف جزئي أو كامل لسفن النفط، مما ينعكس على الأسواق العالمية وأسعار النفط بشكل سريع.


