دمشق تقيد بيع المشروبات الكحولية.. وتستثني باب توما والقصاع

وطنا اليوم:فرضت العاصمة السورية قيوداً على بيع المشروبات الكحولية وحصرته في عدد من الأحياء المسيحية.

وقالت محافظة دمشق في بيان مساء أمس الاثنين، إنه تقرر “منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق”.

أما السبب فيعود إلى “ورود مجموعة من الشكاوى، وطلبات من المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلة بالآداب العامة”.

لكنها أوضحت أن “السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة يشمل حصراً مناطق باب توما، القصاع، باب شرقي (وهي مناطق ذات أغلبية مسيحية)، وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري”، وفق ما نقلت فرانس برس.

75 متراً من المساجد والكنائس

كما فرضت أن تكون متاجر بيع الكحول على بعد 75 متراً على الأقل من المساجد والكنائس والمدارس والمقابر، وعلى بعد 20 متراً على الأقل من مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية.

هذا وأمهلت سلطات دمشق متاجر بيع الكحول ثلاثة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.

يشار إلى أن السلطات السورية الجديدة لم تفرض قيوداً رسمية على السلوك العام منذ إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

لكن بعض الحوادث أثارت مخاوف بشأن تنامي النزعة المحافظة، إذ أثار حظر استخدام مواد التجميل في يناير الماضي على موظفات القطاع العام جدلاً واسعاً.

كما فرضت السلطات العام الماضي ارتداء ملابس سباحة تغطي كامل الجسم في الشواطئ العامة.