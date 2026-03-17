دمشق تقيد بيع المشروبات الكحولية.. وتستثني باب توما والقصاع

وطنا اليوم:فرضت العاصمة السورية قيوداً على بيع المشروبات الكحولية وحصرته في عدد من الأحياء المسيحية.
وقالت محافظة دمشق في بيان مساء أمس الاثنين، إنه تقرر “منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق”.
أما السبب فيعود إلى “ورود مجموعة من الشكاوى، وطلبات من المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلة بالآداب العامة”.
لكنها أوضحت أن “السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة يشمل حصراً مناطق باب توما، القصاع، باب شرقي (وهي مناطق ذات أغلبية مسيحية)، وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري”، وفق ما نقلت فرانس برس.

75 متراً من المساجد والكنائس
كما فرضت أن تكون متاجر بيع الكحول على بعد 75 متراً على الأقل من المساجد والكنائس والمدارس والمقابر، وعلى بعد 20 متراً على الأقل من مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية.
هذا وأمهلت سلطات دمشق متاجر بيع الكحول ثلاثة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.
يشار إلى أن السلطات السورية الجديدة لم تفرض قيوداً رسمية على السلوك العام منذ إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
لكن بعض الحوادث أثارت مخاوف بشأن تنامي النزعة المحافظة، إذ أثار حظر استخدام مواد التجميل في يناير الماضي على موظفات القطاع العام جدلاً واسعاً.
كما فرضت السلطات العام الماضي ارتداء ملابس سباحة تغطي كامل الجسم في الشواطئ العامة.


24 ساعة
12:25

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

12:22

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات

12:18

اتفاقية لتوفير قروض حسنة للمشاريع الزراعية في المحافظات

12:10

3 اسباب تستوجب الانتباه من قوة العواصف الرعدية والأمطار

11:56

الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قوات الباسيج في طهران

11:46

الأمم المتحدة: نزوح 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام

11:40

101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء

11:33

ميناء الفجيرة الرئيسي بالإمارات يعلق عمليات تحميل النفط

11:29

الفوسفات، خيرات ولدي حين تتولاها خبرات بلدي

11:26

استهداف علي لاريجاني.. إسرائيل تتحقق من مصيره

11:05

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الشريف

10:57

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريقين المتقاعدين السرحان والكردي

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026