ترامب يتوعد بـ ضم على كوبا الغارقة في الظلام

ساعتين ago
وطنا اليوم:لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الإثنين، بنيته “ضم” على كوبا، في وقت تغرق فيه البلاد في الظلام جراء انقطاع شامل للتيار الكهربائي بفعل الحظر النفطي الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة الشيوعية.
وقال ترامب للصحفيين: “أعتقد أنني سأحظى بشرف ضم كوبا، سيكون ذلك أمرا جيدا، بل شرفا عظيما”.
وأضاف: “بإمكاني تحريرها أو ضمها، أعتقد أنني أستطيع أن أفعل بها ما أشاء”.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن بلاده تجري محادثات مع كوبا، لكنه شدد على أن الملف الإيراني يحظى بالأولوية في جدول أعمال إدارته.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تأكيد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي.
وتشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا تطورات متسارعة منذ مطلع 2026، في إطار استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة ترامب.
وجاءت نقطة التحول الرئيسية في يناير 2026، عندما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف الرئيسي لكوبا. ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية على أي دولة تزود كوبا بالنفط، ما أدى إلى حرمانها من الإمدادات الفنزويلية التي اعتمدت عليها لعقود.
نتيجة لذلك، لم يدخل أي نفط إلى كوبا منذ ثلاثة أشهر، ما تسبب في أزمة طاقة حادة مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، وشلل في الخدمات الصحية والتعليم والنقل.


