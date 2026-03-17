هيئة الطيران المدني الإماراتية تعلن عودة الملاحة الجوية لوضعها الطبيعي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في كافة أجواء الدولة.
وجاء هذا الإعلان عقب قرار سابق بإغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء “احترازي استثنائي” إثر التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.


