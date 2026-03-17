الاحتلال يعلن بدء موجة من الهجمات على بيروت وطهران في آن واحد

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء تنفيذه ما وصفها بـ”موجة واسعة النطاق” من الهجمات العسكرية التي استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني.

وأوضح الجيش في بيانه أن هذه الغارات طالت مواقع متعددة وموزعة في أرجاء العاصمة الإيرانية طهران.

كما أعلن جيش الاحتلال شروعه في تنفيذ موجة من الهجمات العسكرية، مشيراً إلى أنها تستهدف ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني.

وأوضح الجيش أن هذه الغارات تركزت على أهداف ومواقع داخل العاصمة اللبنانية بيروت

واستشهد مواطن وأصيب 16 آخرون بجروح من بينهم سبع سيدات في غارة إسرائيلية ليلا على بلدة معركة في صور جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

كما أصيبت امرأة من الجنسية الإثيوبية بجروح جراء غارة على بلدة عرمون قضاء عالية.

وقال مصدر أمني لبناني “إن الجيش الإسرائيلي توغل الى بلدة كفرشوبا وداهم منازل في أطراف البلدة واختطف مواطنا من منزله قبل ان ينسحب باتجاه مواقعه تحت غطاء قصف مدفعي على مرتفعات البلدة”.