بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

السعودية تتحرى هلال شوال الأربعاء لتحديد موعد عيد الفطر

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تتحرى السعودية، الأربعاء، هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر لعام 1447هـ، وفق ما أعلنت المحكمة العليا.
ودعت المحكمة العليا، في بيان، عموم المسلمين في مختلف أنحاء المملكة إلى تحري رؤية الهلال مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان، الموافق 18 آذار 2026، بحسب التقويم السعودي.
وأوضحت المحكمة أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى قرارها رقم (204/هـ) بتاريخ 29 شعبان 1447هـ، الذي نصّ على أن يوم الأربعاء 1 رمضان 1447هـ الموافق 18 شباط 2026، هو غرة شهر رمضان المبارك.
وأهابت بمن يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته، أو التواصل مع أقرب مركز لمساعدته في الوصول إليها.
كما دعت القادرين على الترائي إلى الانضمام إلى اللجان المشكلة في مختلف المناطق لهذا الغرض، مؤكدة أهمية المشاركة لما فيه من تعاون على البر والتقوى وخدمة عموم المسلمين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
