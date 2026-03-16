“الفوسفات الأردنية” في المرتبة 51 على قائمة فوربس لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة سوقية بلغت 10.1 مليار دولار

وطنا اليوم-عمان-حلّت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في المرتبة 51 ضمن قائمة شملت أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026 ، بعد أن كانت في المركز 71، وفق التصنيف السنوي لمجلة “فوربس الشرق الأوسط متخطية بذلك عددا من كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية في المنطقة.

وبلغت القيمة السوقية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية 10.1 مليار دولار، وتعد أكبر منتج للفوسفات في الأردن، بحسب تقرير “فوربس”، الذي يسلّط الضوء على الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية والربحية.

وأشارت فوربس في تقريرها إلى نمو إيرادات الشركة خلال عام 2025، بنسبة 19.4% لتبلغ نحو 2 مليار دولار في كانون الثاني 2026.

واعتمدت فوربس منهجية لاختيار القائمة على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة.

وصنّفت فوربس الشركات العامة وفقًا لمعايير تعتمد على أوزان نسبية متساوية، تشمل المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2025، إضافة إلى القيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 نيسان 2025.

وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، فيما استبعدت فوربس شركات لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2025.

وكانت البيانات الموحدة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، أظهرت تحقيقها أرباحا صافية للعام الماضي بعد الضريبة بلغت 601.286 مليون دينار، بزيادة بلغت 31.3 بالمئة مقارنة بأرباح المجموعة لعام 2024.

كما بلغ صافي مبيعات المجموعة خلال العام 2025 مليار و448 مليون دينار بزيادة مقدارها 235 مليون دينار، مقارنة مع مبيعات 2024 بنسبة زيادة بلغت 19.3 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن المجموعة حققت كذلك عوائد مجزية على رأس المال الأسمي بواقع 200 بالمئة، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح الصافية 2.004 دينار مقارنة ب 1.85 دينار للعام 2024.

ويعكس هذا التقدم لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ضمن قائمة فوربس، جهود الشركة خلال عام 2025، ونجاحها في تحقيق أرقام قياسية على مستوى الإنتاج والتصدير وكفاءة العمليات التشغيلية.

وتمكنت الشركة بفضل تبنيها أحدث تقنيات التعدين الذكية والأتمتة، من رفع الطاقة الإنتاجية وخفض الكلف التشغيلية، ما عزّز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الدولية، بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.

كما يعكس الأداء المالي المتميز للشركة، كفاءة استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل وإدارة التكاليف، وتحسين سلسلة التوريد والوصول إلى أسواق استراتيجية جديدة والحفاظ على هوامش ربحية متميزة.

وتعزز الإنجازات المتتالية للشركة مكانة الأردن في قطاع الفوسفات، محتلاً المرتبة الخامسة عالميًا في الإنتاج، وهو إنجاز يعكس الخبرة المتراكمة والكفاءة الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وتجسد مسيرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية نموذجًا يُحتذى في الأداء المؤسسي والريادة الاقتصادية يجمع بين الإدارة الفاعلة والرؤية الاستراتيجية، ويؤكد قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالمية.