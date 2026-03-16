العراق يباشر تصدير النفط عبر تركيا بعد إغلاق مضيق هرمز

وطنا اليوم:أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أن العراق سيبدأ ضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي مباشرة، دون المرور عبر إقليم كردستان.

وقال عبد الغني، في بيان، إن العراق كان يصدر سابقا نحو 3.4 ملايين برميل يوميا من خلال الموانئ الجنوبية وعبر مضيق هرمز، قبل أن تتوقف عمليات التصدير نتيجة إغلاق المضيق جراء العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي المعتمد يتراوح بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن وزارة النفط لديها عدة بدائل لتصدير النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، منها استخدام الخط الأردني والخط السوري بواسطة الحوضيات، نظرا لعدم توفر الأنابيب الكافية لهذين الخطين.

وشدد على أن هناك جهودا كبيرة لإعادة تأهيل الخط الذي يربط حقول كركوك بالأنبوب العراقي التركي، مؤكدا أن فحص الأنبوب وإكمال أعماله سيكتمل خلال أسبوع، ما سيمكن العراق من ضخ النفط الخام عبره دون المرور بإقليم كردستان