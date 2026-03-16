وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه عالميا بنسبة 27.4% في الأسبوع 2 من آذار

وطنا اليوم:سجّلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي، وفق نشرة الأسعار العالمية، وسط زيادات متفاوتة شملت البنزين والديزل والكاز وزيت الوقود، في وقت استقر فيه سعر الغاز البترولي المسال.
وبحسب بيانات نشرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان 95) إلى 1169 دولاراً للطن، مقارنة مع 902 دولار في الأسبوع الأول من الشهر، بنسبة زيادة بلغت نحو 29.6%.
كما ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان 90) إلى 1073 دولارا للطن، مقابل 857 دولارا في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع بلغت 25.2%.
وسجّل سعر الديزل ارتفاعا إلى 1271 دولارا للطن، مقارنة مع 988 دولارا، بنسبة زيادة بلغت 28.6%، فيما ارتفع سعر الكاز إلى 1346 دولارا للطن مقابل 1290 دولارا، بنسبة 4.3%.
وفي السياق ذاته، قفز سعر زيت الوقود إلى 752 دولارا للطن مقارنة مع 566 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 32.9%، وهي النسبة العليا بين المشتقات النفطية.
في المقابل، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال خلال شهر آذار الحالي عند مستوى 541 دولارا للطن، دون تغير عن مستوياته في شهر شباط الماضي.
أما على صعيد النفط الخام، فقد ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من آذار ليصل إلى 96 دولارا للبرميل، مقارنة مع 85 دولارا في الأسبوع الأول، بنسبة زيادة بلغت 12.9%.


