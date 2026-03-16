وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه دمّر طائرة كان يستخدمها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مطار مهر أباد بطهران ليلا.
وأوضح أن الطائرة كان يستخدمها مسؤولون إيرانيون كبار وشخصيات عسكرية للسفر داخل البلاد وخارجها، وللتنسيق مع الدول الحليفة.
وتداولت وسائل إعلام فيديو، قالت إنه يوثق اشتعال طائرة بمطار مهر آباد غربي طهران إثر غارات جوية استهدفت ضواحي المدينة.
ويعد مهر أباد من أقدم مطارات طهران، ويخدم حاليا الرحلات الداخلية والإقليمية.
وإلى جانب كونه أكثر المطارات المدنية ازدحاما، فهو أيضا منشأة ذات استخدام مزدوج تضم أصولا تابعة للقوات الجوية.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير طائرة كان يستخدمها خامنئي
