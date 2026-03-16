الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير طائرة كان يستخدمها خامنئي

وطنا اليوم:قال ⁠الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه دمّر طائرة كان يستخدمها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في ‌مطار ‌مهر أباد بطهران ليلا.

وأوضح أن الطائرة كان يستخدمها مسؤولون ‌إيرانيون كبار ‌وشخصيات عسكرية ⁠للسفر داخل البلاد وخارجها، وللتنسيق مع الدول ⁠الحليفة.

وتداولت وسائل إعلام فيديو، قالت إنه يوثق اشتعال طائرة بمطار مهر آباد غربي طهران إثر غارات جوية استهدفت ضواحي المدينة.

ويعد ‌مهر أباد من ⁠أقدم مطارات طهران، ويخدم ⁠حاليا الرحلات الداخلية والإقليمية.

وإلى ⁠جانب كونه أكثر المطارات المدنية ازدحاما، فهو أيضا منشأة ذات استخدام مزدوج تضم أصولا تابعة للقوات الجوية.