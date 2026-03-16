أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج

3 ساعات ago
أورنج الأردن تطلق جائزة “ملهمة التغيير” 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن جائزة “ملهمة التغيير” للسنة الخامسة على التوالي بدعم من كابيتال بنك، وبالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، تحت مظلة وحدة تمكين المرأة “SHETECHS”. ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم المرأة العالمي، حيث تواصل الشركة التزامها في تمكين رائدات الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT).
وتشمل المبادرة هذا العام جوائز بقيمة 3000 دينار للمركز الأول، و2000 دينار للمركز الثاني، و1000 دينار للمركز الثالث، بالإضافة إلى جائزة خاصة ولأول مرة بقيمة 2000 دينار لأفضل مشروع في تقديم حلول مستدامة.
وأكدت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاتصال الداخلي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن مبادرة جائزة “ملهمة التغيير”، الذي تم إطلاقها لأول مرة في 2022، تأتي امتداداً لجهود الشركة في تمكين المرأة من خلال تزويدهم بمنصة إيجابية لتسليط الضوء على مشاريعهن الريادية وابتكاراتهن في المجال الرقمي، بما يسهم في إلهام السيدات الطموحات وتعزيز الفرص التنافسية للمشاريع التي تقودها النساء في المملكة.
وفي تعليقها على هذه الشراكة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، اعتزاز البنك بدعم جائزة “ملهمة التغيير” في نسختها الخامسة، باعتبارها منصة تسلط الضوء على قصص النجاح النسائية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن هذه الرعاية تجسد التزام البنك بتمكين رائدات الأعمال الأردنيات، لا سيما في القطاعات الرقمية الواعدة، وبما يسهم في تعزيز تنافسية مشاريعهن ودعم دورهن في مسار التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن جهتها قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة SHETECHS، زين عصفور، أن امتداد التعاون مع أورنج الأردن وكابيتال بنك يعكس إيماناً مشتركاً بأهمية تمكين المرأة في القطاع الرقمي، ودعم رائدات الأعمال، وتمكينهن من الوصول إلى الموارد والفرص والشبكات المهنية لبناء منظومة رقمية أكثر تنوعاً وابتكاراً.
وأوضحت عصفور أن جائزة “ملهمة التغيير” تمثل منصة وطنية مهمة لإبراز قصص النجاح النسائية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسليط الضوء على النماذج الريادية التي تساهم في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، مضيفة أن العالم الرقمي يشهد اليوم تسارعات غير مسبوقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتقنيات الناشئة، ما يجعل تمكين المرأة في هذا القطاع أولوية استراتيجية لضمان شمولية النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويمكن للمهتمات في المسابقة التسجيل عبر الرابط: (https://forms.gle/YTmxvSGJ3wvXr1hE9)، والذي سيكون متاحاً حتى31 آذار.
وتشمل معايير المسابقة أن تكون المتقدّمة مؤسِّسة، أو شريكة مؤسّسة بنسبة 50%، أو رئيسة تنفيذية أو مديرة قيادية في شركة ناشئة نشطة. وتضمن الشروط أيضاً أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25% من فريق الشركة الناشئة والتي يجب أن تكون مسجّلة في الأردن، وأن تكون ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، وأن تغطي أهداف التنمية المستدامة، وأن تكون شركة رقمية ابتكارية تنافسية لديها إمكانية النمو والاستمرارية.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


