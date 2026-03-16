غزيون يحيون ليلة القدر وسط المساجد المدمرة والمصليات البلاستيكية

وطنا اليوم:وسط الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على شمال قطاع غزة، أحيا الفلسطينيون ليلة السابع والعشرين في المصليات البلاستيكية والمساجد التي تضررت جراء القصف، مؤكدين أنّ الروح الدينية لا تقهر حتى في أصعب الظروف.

ورغم الدمار الذي طال العديد من أماكن العبادة، تجمع المصلون في مناطق مختلفة من القطاع، حاملين سجاداتهم وأدواتهم البسيطة، لأداء صلوات الليل وقراءة القرآن، مستحضرين المعاني الروحانية للشهر الكريم، ومؤكدين أنّ الإيمان قادر على الصمود وسط الخراب.

وأعرب المصلون عن شعورهم بالفخر والصبر، معتبرين أنّ أداء العبادات في هذه الظروف رسالة تحدٍ وإصرار على استمرار الحياة رغم الحصار والدمار، كما دعا بعضهم الجهات الإنسانية لتوفير الدعم للمصليات المتضررة وتهيئة أماكن آمنة للمصلين في رمضان المقبل.

وأكدت بعض المؤسسات الخيرية المحلية والدولية حضورها لدعم المواطنين خلال الليالي الأخيرة من رمضان، بتوزيع المياه، والتمور، والمصاحف، لتسهيل أداء العبادات في ظل الظروف الصعبة.

ووفق بيانات من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أكثر من 80% من مساجد القطاع تعرضت للتدمير خلال الحرب الأخيرة.