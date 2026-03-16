رسالة وفاء بعد ثلاثة عقود.. المجالي يحيّي الإعلام الأردني ويغادر موقعه في الأسواق الحرة

وطنا اليوم- وجه الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة رسالة مؤثرة شكر فيها القطاع الاعلامي بمناسبة انتهاء عمله في شركة الاسواق الحرة الاردنية قال فيها:

الاخوه الاعزاء

رؤساء وممثلي القطاع الاعلامي والصحفي الاردني المحترمين

اتوجه لكم بأصدق التحيه والاعتزاز الذي يليق بكم ، اساتذتنا الكرام في مهنة الحق والحريه ، اصحاب رسالة وحماة كلمة.

أنني اذ أغادر موقعي كرئيس تنفيذي لشركة الاسواق الحره الاردنيه بعد ثلاثين عاما منذ التأسيس ، لاستذكر بكل الاعتزاز علاقات التعاون والموده والعمل المشترك الذي جمعنا على مدى السوات الماضيه، لقد كان لكم في الاعلام الاردني دورا جوهريا فاعلا في ابراز نجاحات الشركه وانجازاتها في اطارها المحلي والدولي كجزء من المنظومة الاقتصادية الأردنية.

ان ما قدمتموه للاسواق الحره الاردنية كأحدى اهم المؤسسات الاقتصادية الاردنية التي تعبر عن نجاح نموذج الشراكه الفاعله بين القطاعين العام والخاص، كان له أكبر الاثر في هذا النجاح وهو محط التقدير والاحترام.

أغادر موقعي في هذه الشركه بعد ان حققنا بفضل عقول وسواعد اردنيه صادقه كل نجاحاتها في الداخل والخارج، لاؤكد الاحترام الحقيقي لدور الاعلام طوال المسيره في ابراز وقراءة هذه النجاحات .

أتوجه لكل فرد ولكل مؤسسه ببالغ التقدير والاحترام راجيا منكم مواصلة هذا الدور الحيوي الصادق في ابراز اعمال الشركه بادارتها الجديده التي تتمتع بكفاءه وسمعه طيبه ، فأنتم الجسر الحقيقي بين المؤسسات والفعاليات والمواطن الاردني في كل مكان.

واذ اشكرلكم هذا الجهد لادعو الله عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة بلدنا الاردن الحبيب تحت ظل ورعاية صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته