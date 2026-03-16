12 دقيقة ago
العراق: تجدد القصف بالمسيرات على قاعدة فكتوريا وسط بغداد

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الأمنية العراقية، تجدد القصف على قاعدة فكتوريا بالطائرات المسيرة، في محيط مطار بغداد الدولي
وبحسب السلطات الأمنية العراقية، فان القصف بالمسيرات الانتحارية، تجدد منذ قليل، مستهدفًا قاعدة فكتوريا، الواقعة في المجمع الدبلوماسي، بداخل محيط مطار بغداد الدولي، حيث اندلعت أعمدة الدخان خلال الهجوم.
وتداولت منصات إعلامية عراقية، مساء الأحد، تقارير وفيديوهات تفيد بتعرض قاعدة فكتوريا الأميركية في محيط مطار بغداد الدولي لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الأميركيين.
وبحسب ما نشرته منصة “نايا” العراقية، فقد استهدفت 4 طائرات مسيرة القاعدة في البداية، أعقبها هجوم بمسيرة خامسة، قبل سقوط عدة صواريخ من طراز “كاتيوشا” داخل مرافق عسكرية يعتقد أنها تضم مواقع خدماتية للجنود.
وذكرت المنصات ذاتها أن 5 صواريخ سقطت في محيط مطعم يستخدمه الجنود الأجانب داخل القاعدة، ما أدى، وفق هذه الروايات، إلى سقوط قتلى من جنسيات غربية، إضافة إلى إصابات أخرى.
كما أشارت تقارير متداولة إلى سقوط صاروخ قرب متجر عسكري يعرف باسم “PX”، بالتزامن مع اندلاع حرائق داخل أجزاء من القاعدة وسماع أصوات انفجارات متتالية.
في السياق نفسه، أفادت منصات عراقية بالعثور على مركبة مدنية في أطراف منطقة الرضوانية، قيل إنها كانت مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ من عيار 107 ملم استخدمت في الهجوم.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر الجيش الأميركي أي بيان تفصيلي بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر المحتملة، كما لم تؤكد مصادر رسمية عراقية صحة المعلومات المتداولة حول سقوط قتلى.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات على مواقع عسكرية أميركية في العراق، بالتوازي مع التوترات الإقليمية المتزايدة واتساع رقعة المواجهات غير المباشرة في المنطقة.


