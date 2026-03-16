إسرائيل: استدعاء 450 ألف عسكري احتياط استعدادا لعملية برية في لبنان وتوسيع خيارات العمليات

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية قد تصادق قريبًا على تعبئة واسعة باستدعاء 450 ألف عسكري من قوات الاحتياط.

وقالت الهيئة، إنها “علمت” أن استدعاء هذا العدد يأتي في إطار الاستعدادات العسكرية للحرب واحتمال تنفيذ عملية برية في لبنان، دون أن تذكر مصدرا لهذا الخبر.

ووفقا لهيئة البث، قدم الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، طلب التعبئة، ومن المتوقع أن يُعرض خلال الفترة القريبة على وزراء الحكومة وأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست للمصادقة عليه.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الحد الأقصى لتعبئة قوات الاحتياط المعتمد حاليًا يبلغ نحو 260 ألف جندي فقط، وفق قرار حكومي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يعني أن الخطة الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق التجنيد العسكري بشكل كبير مقارنة بالسقف الحالي.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوترات مع لبنان، حيث يدرس الجيش الإسرائيلي خيارات توسيع عملياته العسكرية، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مؤخرًا ضربات استهدفت بنى تحتية في جنوب لبنان، بينها جسر على نهر الليطاني، ادعت أنه كان يُستخدم كممر لمقاتلي “حزب الله”.

كما أشارت إلى أن إسرائيل تبحث إمكانية توسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان، في وقت تجري فيه مشاورات مع الإدارة الأمريكية بشأن التطورات العسكرية على الحدود الشمالية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، بدأ “حزب الله” مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية ردًا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما بدأت في 3 مارس توغلًا بريًا محدودًا في الجنوب.