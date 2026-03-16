ترمب يجدد دعوته لتأمين مضيق هرمز بمشاركة دولية

54 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا طوال الوقت، وإن الدول المستفيدة من إدخال نفطها عبره هي التي يجب أن تشارك بالدفاع والقتال.
وأضاف ترمب -في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية- أن الولايات المتحدة لا تحصل على شيء من مضيق هرمز، لكنها ستساعد الدول الراغبة في العمل على فتح المضيق، مؤكدا أن العملية العسكرية في إيران “تتقدم بشكل رائع”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر ​في مقابلة مع ‌صحيفة فاينانشال تايمز نشرت، من ​أن حلف شمال ​الأطلسي يواجه مستقبلا «سيئا للغاية» ⁠إذا تقاعس حلفاء ​الولايات المتحدة في مد ​يد العون بشأن فتح مضيق هرمز.
وفي السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن استعداد إيران وقدرتها على خنق مضيق هرمز وتوسيع نطاق الحرب “كانا أكبر مما توقعناه”.
وذكرت الصحيفة أن ترمب، خلال اجتماع عُقد في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، ضغط وهو في حالة إحباط على رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، مستفسرا عن أسباب العجز عن إعادة فتح المضيق سريعا.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، قال رئيس هيئة الأركان “يكفي جندي إيراني واحد أو عنصر من ميليشيا موالية لطهران يعبر الممر الضيق بقارب سريع لإطلاق صاروخ متنقل على ناقلة نفط عملاقة بطيئة الحركة، أو لزرع لغم لاصق في هيكلها”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن مهمة مرافقة السفن التجارية عبر المضيق قد تأخذ أسابيع قبل تنفيذها، وتتطلب حشد مزيد من السفن والمعدات الدفاعية، إضافة إلى تنفيذ ضربات إضافية للأسلحة الإيرانية التي تهدد الممر


