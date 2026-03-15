وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان

وطنا اليوم:غيب الموت، يوم الأحد، الإعلامي الاردني الفلسطيني البارز ومقدم النشرات الإخبارية في قناة “الجزيرة”، جمال ريان، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، بعد مسيرة مهنية حافلة جعلت منه أحد أبرز الوجوه الإعلامية في العالم العربي.

مسيرة مهنية رائدة

يعتبر الراحل جمال ريان من جيل التأسيس في قناة الجزيرة، حيث كان أول من أطل على شاشتها عند انطلاقها عام 1996. وطوال عقود، ارتبط صوته وحضوره بتغطية أبرز الأحداث العالمية والإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية التي ظل مدافعا عنها بشغف في محافل الإعلام.

حزن في الأوساط الإعلامية

ونعى إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، مستذكرين مهنيته العالية وأسلوبه الفريد في تقديم الأخبار، وثباته على مواقفه القومية. وقد ترك ريان خلفه إرثا صحفيا كبيرا تتلمذت عليه أجيال من الصحفيين العرب