وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان

وطنا اليوم:غيب الموت، يوم الأحد، الإعلامي الاردني الفلسطيني البارز ومقدم النشرات الإخبارية في قناة “الجزيرة”، جمال ريان، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، بعد مسيرة مهنية حافلة جعلت منه أحد أبرز الوجوه الإعلامية في العالم العربي.

مسيرة مهنية رائدة
يعتبر الراحل جمال ريان من جيل التأسيس في قناة الجزيرة، حيث كان أول من أطل على شاشتها عند انطلاقها عام 1996. وطوال عقود، ارتبط صوته وحضوره بتغطية أبرز الأحداث العالمية والإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية التي ظل مدافعا عنها بشغف في محافل الإعلام.

حزن في الأوساط الإعلامية
ونعى إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، مستذكرين مهنيته العالية وأسلوبه الفريد في تقديم الأخبار، وثباته على مواقفه القومية. وقد ترك ريان خلفه إرثا صحفيا كبيرا تتلمذت عليه أجيال من الصحفيين العرب


24 ساعة
16:30

فتح وتسوية شوارع في منطقة العامرية

16:17

الملك يتلقى 47 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء دول منذ التصعيد بالشرق الأوسط

15:44

د. محمد عبدالله القواسمة – بعيدًا عن الضوضاء… (قصة قصيرة)

15:43

الحرب ليست حربنا و الاطراف لا تعنينا و مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

15:27

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

15:23

شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

15:15

مصدر حكومي: صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر

15:10

لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات .. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

15:08

Driving Economic Impact Across Jordan Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs

15:07

كلية العلوم الإدارية بجامعة البترا تنال أعلى تصنيفات هيئة الاعتماد الدولية “آسيك”

15:05

محافظة والحاج توفيق يبحثان إطلاق برنامج المنح الإيطالية لتدريب الشباب الأردني

14:43

العيسوي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرتيمة

وفيات
وفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026