العيسوي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرتيمة

وطنا اليوم – استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفداً من أبناء عشيرة الرتيمة.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، رحب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لجميع الأردنيين، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يحرص على التواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع.

وثمن العيسوي الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة أبناء المجتمع المحلي، خصوصا في المجالين الثقافي والسياحي، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي والخيري ويسهم في خدمة المجتمع.

من جهتهم، أكد الحضور في مداخلاتهم وقوفهم الثابت خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، انطلاقاً من ولاء راسخ متجذر يستلهمونه من إرث الآباء والأجداد.

وقالوا إن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى، بإذن الله، قويا منيعا بوحدة شعبه ووعي أبنائه، الذين سيبقون على عهد الوفاء لقيادتهم، ملتفين حولها وماضين في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وشددوا على أنهم يقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره أو النيل من مواقفه القومية والإنسانية المشرفة.

وقدّروا عالياً الجهود التي يبذلها جلالة الملك وسمو ولي العهد في سبيل تحقيق الرخاء والتنمية، مشيرين إلى أن جلالته نصير الشباب وداعم الإصلاح والمدافع عن قضايا الأمة. كما عبروا عن تقديرهم ودعمهم المطلق لمواقف جلالة الملك وجهوده تجاه القضايا العربية.

ورفعوا إلى جلالة الملك أسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الميمون وذكرى تعريب قيادة الجيش العربي ويوم الوفاء والبيعة، كما قدموا التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وتناول المتحدثون في مداخلاتهم دور جمعية ديوان عشيرة الرتيمة في تمكين المجتمع المحلي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، انسجاماً مع الرؤى الملكية.

واستعرضوا النشاطات والمبادرات الإنسانية التي تنفذها الجمعية في مختلف المجالات، بما فيها الأنشطة والبرامج الرمضانية التي تستهدف الأسر العفيفة وعمال الوطن، إلى جانب المبادرات التي تنفذها اللجنة النسائية في الجمعية.