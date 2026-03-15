الأمانة: توزيع 5000 كتاب مجانا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة

وطنا اليوم:نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، معرض كتاب مجاني في 5 مكتبات فرعية تابعة لها، وذلك ضمن احتفالاتها بيوم المدينة الذي يصادف في الثاني من آذار من كل عام.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار سعي الأمانة إلى نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع ونشر الإنتاج الفكري، من خلال إطلاق مبادرات ثقافية تسهم في إتاحة الكتاب للجميع وتعزيز أهميته و ترسيخ حضوره في الحياة اليومية.

وبحسب بيان الأمانة، اشتمل المعرض على توزيع 5 آلاف كتاب مجانا على المواطنين في المكتبة المركزية بوسط البلد، ومكتبة الراية الهاشمية ومكتبة مرج الحمام ومكتبة قتيبة بن مسلم، إضافة إلى مكتبة صويلح العامة.

وتضمنت عناوين الكتب المقدمة ضمن المعرض المجاني العديد من الحقول الأدبية والفكرية والعلمية والاجتماعية والدينية والتاريخية والقصصية للأطفال.

وقالت مديرة دائرة المكتبات العامة جلنار الهواري، إن الأمانة تعمل من خلال خططها ومشاريعها ومبادراتها التي يتم الإعلان عنها من خلال قنواتها الرسمية ومنصة عمان تستمع على زيادة عدد الكتب التي يتم توزيعها مجانا للمؤسسات الثقافية والتعليمية في عمان والمحافظات بهدف نشر ثقافة القراءة عند كل فئات المجتمع ودعم المؤسسات الثقافية وتفعيل الشراكات بما يسهم في تحقيق التنمية الثقافية واستدامتها.

وأوضحت أن الأمانة قامت من خلال دائرة المكتبات العامة، بإهداء 108050 كتابا بعناوين متنوعة لعدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية والجمعيات والهيئات المعنية بالشأن الثقافي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في إطار دعمها المتواصل للحراك الثقافي وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، كما تم إهداء 1550 كتابا بعناوين متنوعة لمؤسسات ثقافية وتعليمية مختلفة منذ بداية 2026