التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لاستكمال الإجراءات المطلوبة من الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2025-2026 هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 31 آذار الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أن أي طالب لا يقوم بإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح للمنحة/القرض الذي تم ترشيحه للاستفادة منه.

ودعت الطلبة للاطلاع على الإجراءات المطلوبة عبر الدخول للموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo ومن ثم الدخول إلى نتيجة ترشيح الطالب باستخدام رقمه الوطني وبيانات هوية الأحوال المدنية ثم الضغط على رابط استكمال الإجراءات