التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض الداخلية

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لاستكمال الإجراءات المطلوبة من الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2025-2026 هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 31 آذار الحالي.
وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أن أي طالب لا يقوم بإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح للمنحة/القرض الذي تم ترشيحه للاستفادة منه.
ودعت الطلبة للاطلاع على الإجراءات المطلوبة عبر الدخول للموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo ومن ثم الدخول إلى نتيجة ترشيح الطالب باستخدام رقمه الوطني وبيانات هوية الأحوال المدنية ثم الضغط على رابط استكمال الإجراءات


24 ساعة
16:30

فتح وتسوية شوارع في منطقة العامرية

16:17

الملك يتلقى 47 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء دول منذ التصعيد بالشرق الأوسط

16:10

وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان

15:44

د. محمد عبدالله القواسمة – بعيدًا عن الضوضاء… (قصة قصيرة)

15:43

الحرب ليست حربنا و الاطراف لا تعنينا و مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

15:27

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

15:23

شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

15:15

مصدر حكومي: صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر

15:10

لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات .. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

15:08

Driving Economic Impact Across Jordan Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs

15:07

كلية العلوم الإدارية بجامعة البترا تنال أعلى تصنيفات هيئة الاعتماد الدولية “آسيك”

15:05

محافظة والحاج توفيق يبحثان إطلاق برنامج المنح الإيطالية لتدريب الشباب الأردني

وفيات
وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026