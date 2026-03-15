بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، نظمت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة حفلاً تكريمياً للفائزين بجائزة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم وإتقانه لطلبة الجامعات الأردنية، في مدرج الحوراني يوم الخميس 12 آذار 2026، بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة وممثلي الجامعات المشاركة.

وتأتي هذه الجائزة التي تحمل اسم مؤسس الجامعة الراحل أحمد الحوراني تجسيدًا لرسالة الجامعة في دعم القيم الدينية والإنسانية، وتعزيز ارتباط الشباب الجامعي بكتاب الله تعالى، وتشجيع الطلبة على إتقان تلاوة القرآن الكريم وتجويد أحكامه، ضمن أجواء تنافسية تعكس روح الالتزام والتميز بين طلبة الجامعات الأردنية.

وخلال الحفل، قام عطوفة رئيس الجامعة وبحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات بتكريم أعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لجهودهم في إنجاح فعاليات الجائزة، وهم الأستاذ الدكتور عبد الحميد الكردي المشرف العام على الجائزة، والدكتورة أسماء العمري والمدرس محمد حبوب من جامعة عمان الأهلية، والدكتورة أمل النعيمات من الجامعة الأردنية.

وأسفرت نتائج مسابقة الطلاب عن فوز الطالب مازن عودة الله الحديدي من الجامعة الأردنية بالمركز الأول، وحصل على جائزة مالية قدرها 500 دينار، فيما حلّ الطالب محمد فياض بن فوزي من جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المركز الثاني، وحصل على 350 دينارًا، وجاء الطالب يوسف علي من جامعة جرش في المركز الثالث، وحصل على 200 دينار.

أما مسابقة الطالبات، فقد أحرزت الطالبة مريم عبد الكريم اسليميه من جامعة عمان العربية المركز الأول مع جائزة مالية قدرها 500 دينار، تلتها الطالبة فاطمة أيمن حسين من جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المركز الثاني مع 350 دينارًا، فيما جاءت الطالبة تولين محمود النخاطين من الجامعة الأردنية في المركز الثالث مع 200 دينار.

وشهدت النسخة الثامنة من الجائزة مشاركة 18 جامعة أردنية حكومية وخاصة ، هي الى جانب جامعة عمان الاهلية كلا من : الجامعة الاردنية جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة آل البيت وجامعة الشرق الأوسط وجامعة فيلادلفيا وجامعة الحسين بن طلال وجامعة جدارا وجامعة الزيتونة الأردنية وجامعة البترا وجامعة الزرقاء وجامعة الحسين التقنية وجامعة جرش وجامعة عجلون الوطنية وجامعة العلوم الاسلامية العالمية وجامعة الطفيلة التقنية وجامعة اربد الاهلية وجامعة عمان العربية ، في مشاركة تعكس حجم الاهتمام المتزايد لدى طلبة الجامعات بحفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.

وأكدت الجامعة أن هذه الجائزة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المبادرات الثقافية والدينية المتميزة على مستوى الجامعات الأردنية، لما لها من دور في إبراز الطاقات الشبابية المبدعة في تلاوة القرآن الكريم، وتعزيز القيم الإيمانية في المجتمع الجامعي.