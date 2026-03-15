مجموعة البنك الدولي تكرم شركة الاسواق الحرة وتمنحها شهادة EDGE المتقدمة

وطنا اليوم:حصد مجمع النافورة مول المملوك لشركة الاسواق الحرة الأردنية تكريماً دولياً بعد حصوله على شهادة EDGE-Advanced في البناء الأخضر ، وهي شهادة عالمية تمنحها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي للمباني التي تحقق مستويات متقدمة من الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه ومواد البناء .

وجاء التكريم خلال فعالية نظمها مجلس الأردن للأبنية الخضراء في عمان بحضور الدكتور ايمن سليمان وزير البيئة وعدد من المختصين في قطاعي البيئة والعمران ، تقديراً للمعايير المتقدمة التي اعتمدها المشروع في تصميمه وتنفيذه ، علماً ان شهادة EDGE تعتبر من أبرز شهادات البناء المستدام عالمياً، ويتم منحها للمشاريع التي تحقق اجراءات ملموسة في استهلاك الموارد الطبيعية بشكل يهدف الى خفض الأثر البيئي للمباني وتعزيز كفاءة قطاع الإنشاءات .

النافورة مول ومن خلال حصوله على تصنيف EDGE-Advanced، اصبح أول مجمع تجاري في الأردن وأول مبنى في مدينة العقبة ينال هذا المستوى المتقدم من الاعتماد الدولي في مجال البناء الأخضر ، حيث ان المشروع اعتمد على مجموعة من الحلول الهندسية والتقنية التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الموارد، من بينها أنظمة متقدمة لترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الإضاءة وتقنيات لتقليل استهلاك المياه واستخدام مواد بناء تراعي المعايير البيئية الحديثة.