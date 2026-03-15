أثر إيجابي يمتد إلى جميع أنحاءالأردن .. إطلاق برنامج يربط بين الرياديين والوصول الأوسع إلى القطاع الخاص

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن برنامج “الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة /Private Sector Access to Support Startups” (PASS)، كجزء من مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل” الذي تنفذه (GIZ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE)، وبتمويل مشترك بين الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي و التنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

ويهدف البرنامج، القائم حتى تشرين الأول 2026، على دعم 130 شركة ناشئة، ويُركّز على تعزيز إنتاجية الشركات الناشئة ومبيعاتها من خلال تنمية المهارات المستهدفة، وجلسات تدريبية متخصصة، ولقاءات إرشادية مع خبراء وروّاد أعمال. ويُركّز المشروع بشدة على الدعم العملي الموجه نحو سوق العمل والذي يستجيب لمتطلبات الشركات الناشئة الحقيقية في مراحل مختلفة من النمو وتطوير الأعمال.

ويدعم برنامج PASS الشركات الناشئة في تنمية القدرات بطريقة منظمة وتسهيل الربط بينها وبين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على اختلاف أحجامها، كما يمكنها من دخول سلاسل القيمة وتعزيز مكانتها في سوق العمل. ومن خلال رفع جاهزية الشركات الناشئة للتواصل مع الشركاء والموردين والعملاء المحتملين، يساهم البرنامج في تطوير نماذج أعمال مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق النمو طويل الأمد ضمن بيئات السوق المحلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار دور أورنج الأردن كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول والتزامها لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين المجتمعات المحلية، انسجاماً مع استراتيجيتها في إحداث أثر إيجابي على المجتمع، وبما يجسّد نهجها في الالتزام بالوعود وتحقيقها عبر مبادرات وبرامج ريادية تتيح للشباب فرصاً حقيقية للتطور وبناء مستقبل أفضل.

وأكدت أورنج الأردن أن إطلاق هذا البرنامج يعكس رؤيتها في تحفيز بيئة ريادية متكاملة في مختلف محافظات المملكة، وتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة من الوصول إلى شركاء القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وبناء منظومة ريادة أعمال أكثر استدامة وشمولاً.

ينفذ برنامج الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة (PASS) بالشراكة مع أورنج الأردن، من خلال مشروع تعزيز ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل(E4DE) الذي تنفذه (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE)، بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي .(EU)

الموقع الإلكتروني: https://www.giz.de/en/expertise/economy-employment

وتم فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج خلال شهر شباط عبر المنصات الرسمية لأورنج، حيث تُدعى المشاريع الريادية والشركات الناشئة من المحافظات المستهدفة للتقدّم والاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها مع القطاع الخاص.

