مراد ابو عيد رئيساً تنفيذياً للأسواق الحرة الاردنية

ساعتين ago
وطنا اليوم:قرر مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة الاردنية تعيين مراد ابو عيد رئيساً تنفيذياً للشركة خلفاً للمهندس هيثم المجالي اعتباراً من الاول من نيسان / ابريل ٢٠٢٦.
وحصل ابو عيد على اعلى نقاط التقييم في مسابقة الشاغر طبقاً للوائح الشركة نظراً لخبرته الادارية الطويلة في عدد من قطاعات وتطوير الأعمال   .
ويتمتع ابو عيد  بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثمانية وعشرين  عامًا في إدارة الشركات وتطوير الأسواق في المنطقة ، حيث شغل منصب المدير العام لشركة Global Health  قبل ان يخدم بمنصب المدير العام لشركة Bayer HealthCare لمنطقة المشرق ، حيث قاد عمليات تجارية واستراتيجية واسعة وساهم في تحقيق مستويات لافتة من النمو وتطوير الأداء في أسواق متعددة.
وتولّى ابو عيد خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية وإدارية عليا في شركات دولية كبرى مثل Boehringer Ingelheim وSchering AG ، حيث عمل في إدارة الأعمال والتسويق وتطوير الأسواق الإقليمية.
و يمتلك خبرة واسعة في إدارة وتطوير الأعمال وتنفيذ الاستراتيجيات، وتعزيز النمو المستدام في  العديد من الأسواق الإقليمية بما فيها  الأردن ولبنان والعراق وسوريا ودول شرق أفريقيا،.
ابو عيد ، حاصلٌ على درجة بكالوريوس في الصيدلة من الجامعة الأردنية، كما شارك في برامج قيادية وتنفيذية متقدمة في مؤسسات عالمية مرموقة، منها:
•INSEAD 
•Duke University 
•Management Centre of Europe.

