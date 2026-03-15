البنك الأردني الكويتي يعلن عن بدء تعاون استراتيجي مع شركة Agile-Leads لتعزيز قدرات التحول الرقمي

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن بدء تعاون استراتيجي مع شركةAgile-Leads ، المتخصصة في استشارات الرشاقة المؤسسية والتحول الرقمي، بهدف تطوير قدرات البنك في مجال إدارة المشاريع والخدمات الرقمية، وذلك من خلال تعزيز منهجيات العمل الرشيقة بين فرق العمل وتحسين سرعة وجودة التنفيذ، وبناء أساس مستدام لنضج الرشاقة المؤسسية على المدى الطويل.

ويعكس هذا التوجه التزام البنك الأردني الكويتي بتعزيز قدراته الرقمية المستقبلية وتسريع تقديم خدمات تتمحور حول احتياجات العملاء، بما ينسجم مع أهدافه الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، قال السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “يأتي هذا التعاون في إطار رؤيتنا المستمرة لتعزيز جاهزية البنك للمستقبل، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والابتكار. ونؤمن بأن تطوير قدرات فرق العمل وتحديث منهجيات التنفيذ يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق تحول رقمي مستدام، ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء ويعزز تنافسيتنا على المدى الطويل”.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك استضاف فريق Agile-Leads في عمّان، حيث عمل الفريق عن كثب مع القيادات وفرق التنفيذ من خلال ورش عمل، وجلسات نقاش فردية عبر مختلف وحدات الأعمال، إلى جانب جلسات استكشافية منظمة لتطوير إطار العمل المستقبلي وخارطة طريق التحول الخاصة بالبنك.

وبهذه المناسبة، قالت ريبيكا هدسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Agile-Leads : “شكّل العمل مع فريق البنك الأردني الكويتي تجربة مميزة. إن روح التعاون والحماس التي لمسناها تعكس ثقافة مؤسسية داعمة للتحول. ويتمتع البنك بموقع ملائم لتبني ثقافة الرشاقة المؤسسية بما يعزز سرعة الابتكار وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.”

يُعد البنك الأردني الكويتي من المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة، حيث يقدم باقة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية للأفراد والشركات، ويواصل التزامه بتبني أحدث الممارسات المصرفية والتقنيات الرقمية لتعزيز تجربة عملائه وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مبتكرة تواكب تطورات القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.

كما تُعد Agile-Leads شركة استشارية متخصصة في الرشاقة المؤسسية والتحول الرقمي، تتخذ من دبي مقراً لها، وتعمل مع مؤسسات مصرفية وحكومية وشركات كبرى في المنطقة لدعم مسارات التحول وتعزيز ثقافات القيادة عالية الأداء.