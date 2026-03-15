بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بعد رفع أسعار الوقود.. السيسي يخاطب المصريين بشأن الكهرباء

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتميا، لكنه شدد رغم ذلك على أن “أمورنا مستقرة”، وفق تعبيره.
وأضاف السيسي، في كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الدولة لم تضطر إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك أو تخفيف الأحمال، مؤكدا حرص الدولة على “جعل حياة المواطنين أفضل”، منوها إلى أن تطورات الأوضاع الإقليمية لها انعكاسات مباشرة على الداخل المصري.
وتابع متحدثا عن التطورات في المنطقة: “نحن في مفترق طرق حقيقي والظروف صعبة”، مؤكدا ضرورة تقديم الشرح اللازم للمواطنين ومراعاة الشفافية التامة، مبديا استعداد الحكومة لتلقي أية اقتراحات مدروسة تساهم في حل أي مشكلة.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة تماسك المصريين، قائلا: “يجب أن نكون مع بعض ويجب نخلي بالنا لأن المنطقة تتغير، وبعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة”.
وأضاف أنه “ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية هذه الاحتياجات”، موضحا أن “الاستمرار في هذا النهج يقود إلى دائرة مفرغة من تراكم الديون ما لم يتم اتخاذ إجراءات استثنائية حاسمة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “ينطبق على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع”.
وأكد أن الدولة تظل حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لمنع أي استغلال، كما أكد أن على الحكومة ضرورة التدقيق الصارم في هذا الأمر، والتعامل الجاد مع كل من يثبت تورطه في الاستغلال وتقديمه للمحاكمة.
وأشار إلى توجيهه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، في هذه المرحلة الدقيقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:23

محمد مشهور الفاعوري … عقل إداري يصوغ المشاريع بلغة الرؤية والإنجاز

12:38

وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري

12:31

بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية

12:28

مجموعة البنك الدولي تكرم شركة الاسواق الحرة وتمنحها شهادة EDGE المتقدمة

12:24

أثر إيجابي يمتد إلى جميع أنحاءالأردن .. إطلاق برنامج يربط بين الرياديين والوصول الأوسع إلى القطاع الخاص

12:18

القاضي: قانون الضمان يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا

12:09

بعد الحديث عن نفاذ المخزون.. جسر جوي أميركي لإمداد إسرائيل بالذخيرة لمواصلة الحرب على إيران

11:49

مراد ابو عيد رئيساً تنفيذياً للأسواق الحرة الاردنية

11:46

لاعبات إيرانيات يقررن العودة إلى وطنهن بعد طلب اللجوء إلى أستراليا

11:41

إيران: الجيش الأمريكي يستنسخ مسيّراتنا ويستهدف بها دول الجوار

11:32

المرأة في الأزمات والحروب: الثمن الإنساني الخفي للنزاعات

11:27

البنك الأردني الكويتي يعلن عن بدء تعاون استراتيجي مع شركة Agile-Leads لتعزيز قدرات التحول الرقمي

وفيات
وفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026