الفوسفات الأردنية.. حضور اقتصادي مدعوم بأرباح قياسية وتوسع عالمي

وطنا اليوم:تواصل شركة مناجم الفوسفات الأردنية تسجيل أداءً اقتصاديًا لافتًا، بعد أن حققت خلال السنوات الأخيرة أرباحًا قياسية تعكس قوة استراتيجيتها وكفاءة عملياتها التشغيلية.

وتعزز الشركة بهذا الأداء المتميز مكانتها كأحد الأعمدة الرئيسة والداعمة للاقتصاد الوطني، ولاعبًا مؤثرًا في قطاع التعدين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتواصل الشركة تطوير عمليات الإنتاج والتسويق، وتطبيق أحدث التقنيات الصناعية التي رفعت الكفاءة التشغيلية وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما وسّعت الشركة قاعدة الصناعات التحويلية، وركزت على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، في إطار جهودها على تعزيز القيمة المضافة لأعمالها، مثلما عملت على توطيد شراكات استراتيجية أسهمت في تعزيز حضورها عالميًا وتوسيع نطاق أعمالها ضمن سلاسل التوريد الدولية.

وتحرص شركة مناجم الفوسفات على الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وأفضل الممارسات الإدارية، إذ ساهم تطبيق أعلى معايير الرقابة المؤسسية في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء بأعمالها المختلفة.

وتؤكد الشركة ضمن خططها وبرامجها على أهمية العنصر البشري ودوره في العملية الإنتاجية، فاستثمرت في تطوير بيئة العمل وتأهيل موظفيها ورفع كفاءتهم المهنية، مع الحرص على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ما انعكس إيجابًا على الإنتاجية واستدامة الأداء.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تلعب شركة مناجم الفوسفات دورًا فاعلًا في هذا الجانب، من خلال دعم المبادرات التنموية في مناطق عملها، والمساهمة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية المحلية ويترك أثرًا ملموسًا في المجتمعات المحيطة.

وتعزز الإنجازات المتتالية للشركة مكانة الأردن في قطاع الفوسفات، محتلاً المرتبة الخامسة عالميًا في الإنتاج، وهو إنجاز يعكس الخبرة المتراكمة والكفاءة الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وتجسد مسيرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية نموذجًا يُحتذى في الأداء المؤسسي والريادة الاقتصادية يجمع بين الإدارة الفاعلة والرؤية الاستراتيجية، ويؤكد قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالمية.