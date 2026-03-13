بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ساعتين ago
إقبال كبير على المسجد الحسيني خلال صلاة التراويح في رمضان

وطنا اليوم:يعد المسجد الحسيني الكبير في قلب العاصمة عمّان من أبرز المساجد التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال ليالي رمضان، إذ يقصده المصلون من مختلف مناطق المدينة لأداء الصلاة والاستماع لتلاوة القرآن.
ومع اقتراب موعد صلاة التراويح تمتلئ ساحات المسجد بالمصلين، فيما يحرص كثيرون على الحضور مبكرًا لضمان مكان داخل المسجد.
وقال مصلون في المسجد الحسيني ، إن لهذه الليالي طقوسًا خاصة يحرصون عليها خلال شهر رمضان، تبدأ بالتوجه مبكرًا إلى المسجد، وقراءة ما تيسر من القرآن قبل إقامة الصلاة، ثم أداء صلاتي التراويح والقيام في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.
ويقول الحاج محمد العمري، أحد المصلين في المسجد، إن الصلاة في هذا المسجد خلال شهر رمضان لها طابع خاص، مؤكدًا أن الأجواء الإيمانية التي تسود المكان تمنح المصلين شعورًا بالسكينة والطمأنينة.
ويضيف أن المسجد الحسيني كان وما زال مقصدًا للعديد من المصلين الذين يحرصون على أداء صلاة التراويح والقيام فيه لما يحمله من مكانة تاريخية وروحية في نفوس الأردنيين.
كما يؤكد الحاج محمد مرايات، أحد رواد المسجد، أن أداء الصلاة في “الحسيني” يمنح المصلين شعورًا بالروحانية والتقارب بين الناس، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يعزز روح المحبة والتآخي بين المصلين الذين يجتمعون على العبادة والدعاء.
من جانبه، يتحدث الشاب عبدالله حوران عن تجربته في أداء صلاة التراويح في المسجد الحسيني، موضحًا أن هذه الأجواء تشجعه على المواظبة على الصلاة والعبادة خلال الشهر الفضيل.
ويشير إلى أن حضور الشباب في المساجد خلال رمضان يعكس وعيهم بأهمية هذه الليالي المباركة، وحرصهم على استثمارها في التقرب إلى الله.
وتبقى المساجد في الأردن خلال شهر رمضان منارات للعبادة والتقارب الاجتماعي، حيث تجتمع فيها القلوب على الإيمان وتعلو فيها أصوات الدعاء وتلاوة القرآن، في صورة تعكس روح رمضان التي تجمع بين العبادة والتآلف بين الناس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
