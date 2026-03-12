بنك القاهرة عمان
طهران تهدد واشنطن وإسرائيل بالتخلي عن كل القيود إذا هاجمتا الجزر الإيرانية

ساعتين ago
طهران تهدد واشنطن وإسرائيل بالتخلي عن كل القيود إذا هاجمتا الجزر الإيرانية

وطنا اليوم:هدّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالتخلي عن “كل القيود” في حال تعرضت الجزر الإيرانية لأي هجوم، محذراً من تصعيد واسع في المنطقة.
وقال قاليباف في منشور عبر إكس إن “أي اعتداء على أراضي الجزر الإيرانية سيحطم كل أشكال ضبط النفس”، مضيفاً أن إيران “ستتخلى عن جميع القيود وستجعل مياه الخليج تجري بدماء الغزاة”.
كما حمّل قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترامب “المسؤولية الشخصية عن دماء الجنود الأميركيين” في حال اندلاع مواجهة عسكرية.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.


