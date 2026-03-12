تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا

وطنا اليوم: بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، خلال لقائه اليوم الخميس السفير البلغاري لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وبلغاريا وآليات تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد الحاج توفيق للسفير البلغاري أنه تم توجيه دعوة إلى غرفة تجارة وصناعة بلغاريا والقطاع الخاص البلغاري للمشاركة في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، خلال شهر نيسان المقبل.

وحسب بيان لتجارة الأردن، أشار الحاج توفيق إلى أهمية مشاركة غرفة تجارة وصناعة بلغاريا والشركات البلغارية في هذا الحدث الاقتصادي، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد على حرص الغرفة على تطوير التعاون الاقتصادي مع الجانب البلغاري من خلال تنظيم لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر، وبالتوازي عقد اجتماعات قطاعية افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والكيماوية والآلات والمنسوجات، إلى جانب تبادل الوفود التجارية وتنظيم المعارض المشتركة .

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتد لعدة عقود، حيث جرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة بلغاريا، ما يعكس متانة العلاقات المؤسسية بين الجانبين ويشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد الحاج توفيق أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين الأردن وبلغاريا، مشيراً إلى ضرورة ترتيب لقاءات قريبة بين وكلاء شركات السياحة والسفر في البلدين لبحث فرص التعاون المشترك وتنشيط حركة السياحة المتبادلة، بما يسهم في زيادة أعداد السياح وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وبين أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات، مؤكداً وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

من جانبه، أكد السفير كازاك اهتمام بلاده والشركات البلغارية بالمشاركة في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، مشيراً إلى أن السفارة ستعمل على التنسيق مع الجهات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة بلغاريا لتشجيع مشاركة وفد اقتصادي في هذا الحدث، لما يمثله من فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما لفت خلال اللقاء الذي حضره رئيس قسم التجارة والاقتصاد في السفارة محمد ميوختار، إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والكيماوية.

وشدد على أهمية خط الطيران المباشر بين البلدين الذي تم تدشينه نهاية العام الماضي في دعم حركة السياحة والأعمال، مشيراً كذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرة البلغارية في قطاع النقل العام رغم تواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين.