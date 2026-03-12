الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب الشظايا

وطنا اليوم:قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الخميس، إن ستة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد خرجت عن الخدمة ، وذلك “نتيجة سقوط شظايا خلال عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة”.

وأضافت أن ذلك “تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد”.

وأشارت إلى أنه “تم إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة”، مؤكدة أن “الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة”.