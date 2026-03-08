بنك القاهرة عمان
حسان يعقد اجتماعاً لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشَّحن والتخليص في موانئ العقبة

ساعتين ago
وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصِّص لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشَّحن والتَّخليص في موانئ العقبة لضمان تجاوز التحدِّيات الطارئة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء لمناقشة الإجراءات المتعلِّقة باستدامة سلاسل التَّزويد والإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل كافٍ ومستدام.
وأكَّد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ضرورة الجاهزيَّة العالية، والتنسيق بين جميع الجهات المعنيَّة لتسهيل إجراءات المناولة والتَّخليص والشَّحن على البضائع والسِّلع.
وأكَّد مسؤولو موانئ العقبة والنَّقل البرِّي والجمارك أنَّ عمليَّات المناولة والشَّحن والتَّخليص في الموانئ تتمّ بكفاءة وفاعليَّة عالية، مثلما استعرضوا الإجراءات المتَّخذة بهذا الخصوص.
وحضر الاجتماع وزراء النَّقل، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ورئيس مجلس مفوّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ومدير عام الجمارك، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، والرَّئيس التَّنفيذي لشركة ميناء الحاويات في العقبة.
وكان مجلس الوزراء قد اتَّخذ الأسبوع الماضي قرارات تضمَّنت وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة لمدة شهر؛ بهدف ضمان وصول الإرساليَّات المستعجلة من البضائع، وكذلك شمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بالإعفاءات من الرُّسوم الجمركيَّة والضَّرائب المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن، لمدة ستة شهور، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.


