الأردن يدين بأشدّ العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضدّ الفلسطينيين

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضدّ الفلسطينيين، وآخرها العدوان على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، والذي أسفر عن ارتقاء ٣ فلسطينيين وإصابة آخرين، مُحمِّلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤوليةَ هذه الاعتداءات.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضدّ الشعب الفلسطيني؛ تصعيدًا مُدانًا وإمعانًا في الاستهداف المُمنهَج للفلسطينيين المدنيين في ظل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة.

‏ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف تصعيدها الخطير واعتداءات المستوطنين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة