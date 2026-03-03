بنك القاهرة عمان
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية كاملة في أذربيجان

ساعتين ago
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية كاملة في أذربيجان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين مقدمة من حكومة جمهورية أذربيجان للعام الجامعي 2026–2027، وذلك ضمن برنامج حيدر علييف الدولي للمنح الدراسية للطلاب الأجانب.
وأوضحت الوزارة أن المنح تشمل مختلف البرامج الأكاديمية، بما في ذلك البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، إضافة إلى برنامج الإقامة في الطب، وفي عدد من التخصصات المتنوعة في الجامعات الأذربيجانية.
وبيّنت الوزارة أن البرنامج يأتي بالتعاون بين وزارة الخارجية الأذربيجانية ووزارة العلوم والتعليم في أذربيجان، بهدف دعم الطلبة الدوليين وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الدول الصديقة، داعية الطلبة الأردنيين الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة إلى متابعة التفاصيل وآلية التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة : https://www.mohe.gov.jo/Default/Ar


