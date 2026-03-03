بنك القاهرة عمان
كلية الحقوق بجامعة البترا تُدرج مساقات الذكاء الاصطناعي في خطتها الدراسية

ساعتين ago
وطنا اليوم:حدّثت كلية الحقوق في جامعة البترا خطتها الدراسية لبرنامج بكالوريوس الحقوق، من خلال دمج مساقات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التحولات المتسارعة في المهن القانونية.
وقال عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، إن هذا التحديث يأتي استجابةً للتشريعات الجديدة المتعلقة بحماية البيانات، والمسؤولية القانونية للأنظمة الذكية، وأخلاقيات التكنولوجيا، مضيفًا أن الكلية تسعى إلى تمكين خريجيها من مهارات رقمية متقدمة تعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل.
وشمل القرار تعديل مسمى مقرر “أساسيات ومناهج البحث القانوني” ليصبح “أساسيات ومناهج البحث والذكاء الاصطناعي”، كما جرى تغيير مسمى مقرر “محاكمات صورية وتطبيقات قضائية” ليصبح “محاكمات صورية وتطبيقات قضائية ودور الذكاء الاصطناعي”، بهدف تعزيز قدرة الطلبة على توظيف التقنيات الذكية في البحث والتدريب العملي.
ويهدف البرنامج المطوّر إلى تأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع حوكمة البيانات وتقديم الاستشارات التقنية، كما يسهم هذا التحديث في إعداد جيل قادر على التفاعل مع التحول الرقمي والإسهام في صياغة مستقبل العدالة.


