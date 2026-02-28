الأردن يدين الاعتداء الإيراني بصواريخ بالستية على أراضيه

وطنا اليوم _

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات اليوم السبت، الاعتداء الإيراني على أراضي الأردن بصواريخ بالستية، والاعتداءات على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة.

وأكّدت الوزارة في بيان أنّ الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وأكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة أيّ اعتداء يمسّ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما أكّدت الوزارة في بيانها على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والأصدقاء لإنهاء التوترات الإقليمية، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكّدت على ضرورة ضبط النفس واعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار سبيلًا لتجاوز الأزمات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.