المومني: الأردن يتابع عن كثب التطورات التي يشهدها الإقليم

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن يتابع عن كثب التطورات التي يشهدها الإقليم، مبيناً أن الأولوية القصوى لدينا هي الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الاردنية ” بترا ” إلى أن القوات المسلحة الأردنية تصدت لصاروخين باليستيين كانا يستهدفان الأراضي الأردنية، إذ جرى التعامل معها بنجاح وإسقاطهما.

وأشار إلى سقوط بعض الشظايا في مواقع متفرقة من أراضي المملكة، والتي تعاملت معها الجهات المختصة واتخذت الإجراءات اللازمة.

وشدد المومني على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الأمنية واتباع النصائح حفاظاً على السلامة العامة، داعياً إلى عدم تناقل الإشاعات أو ما يثير القلق واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وطمأن الوزير المواطنين بأن القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ، وقد وضعت تشكيلاتها ووحداتها كافة للتصدي لأية محاولات من شأنها تهديد أمن المملكة واستقرارها.

وبين المومني أن القوات المسلحة الأردنية اتخذت التدابير اللازمة لدعم الوحدات المنتشرة على الواجهات الحدودية وفعلت آليات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفيما يتعلق بحركة المسافرين من وإلى المملكة، نبه الوزير إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، متوقعا حصول تباطؤ في حركة الملاحة