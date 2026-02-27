مندوبا عن الملك… الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، الجمعة، أعمال المجلس العلمي الهاشمي الـ121، تحت عنوان “السنة النبوية ثاني المصادر، فيها البيان والتبيان”.

وتحدث في المجلس الثاني لهذا العام، الذي عقد في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، ورئيس المجلس العلمي المحلي في إقليم القنيطرة بالمملكة المغربية، يونس الصباري.

وتحدث الخلايلة عن حجية السنة النبوية، ومسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية في بيانها للناس بيانًا صحيحًا يراعي مقاصد الشريعة ويجمع بين النص والفهم الرشيد، بما يحفظ ثوابت الدين ويواكب متغيرات العصر.

وقال الصباري، إن السنة النبوية تمثل “نظام الدين” وحصنه المتين، داعيًا إلى مزيد من العناية بها علميًا ومنهجيًا، مشيدًا بالجهود العلمية التي يبذلها الأردن بقيادته الهاشمية لإحياء المجالس العلمية وتعزيز حضور السنة في الحياة العامة.

وتنظم وزارة الأوقاف المجالس الهاشمية في شهر رمضان من كل عام تحت الرعاية الملكية، بهدف بيان أحكام الشرع، وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، فضلاً عن مناقشة قضايا معاصرة، بمشاركة علماء ودعاة ومفكرين من الأردن ودول إسلامية.

وحضر المجلس رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، وإمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة، وعدد من المسؤولين، ومفتين، وقضاة الشرع الشريف، وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات