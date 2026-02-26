بنك القاهرة عمان
عصري سميح القسوس في ذمة الله

25 دقيقة ago
24 ساعة
22:28

مندوباً عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

20:43

بنك الملابس: 1500 شخص في الجيزة استفادوا من الصالة المتنقلة

20:29

تحد كروي بين شيخ وقس في مصر يجتاح مواقع التواصل

20:21

خليفة النقشبندي.. المنشد أحمد العمري في المركز الثقافي الملكي الجمعة

20:18

مبادرات مجتمعية لتعليق زينة رمضان في شوارع عمّان

20:09

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي

19:59

الأمم المتحدة: إسرائيل تريد إحداث تغيير ديموغرافي دائم بالضفة الغربية وغزة

19:52

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات عنيفة على لبنان

19:47

محور نتنياهو السداسي في مواجهة “محوريّ الشر”

19:43

البيئة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز فرز وإعادة تدوير النفايات

19:40

“الإفتاء” تحذر من اعتماد الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل مراجع للفتوى

19:34

الزرقاء: 19 إنذاراً و35 تنبيهاً لمنشآت غذائية منذ بداية رمضان

