أجواء باردة حتى الأحد وتحذيرات من الرياح والغبار

وطنا اليوم:تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع مع ساعات الصباح هطل زخات من المطر في شمال المملكة.

وقد بدأت أجزاء من محافظتي إربد وعجلون باستقبال هطولات مطرية على شكل زخات متفاوتة الشدة، مع وجود مؤشرات لامتداد هذه الزخات لتشمل أجزاء من المناطق الوسطى خلال ساعات النهار.

وحذر المختصون الجويون من تهديد يمس حركة السير على الطرق الدولية؛ حيث يتوقع تزايد تدريجي في سرعة الرياح الغربية، لتصبح مثيرة للأتربة والغبار بكثافة عالية أحيانا، خصوصا على الطريق الصحراوي (عمان-العقبة) وطريق عمان-بغداد الدولي، مما يتطلب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من قبل السائقين.

أما خلال ساعات الليل (الخميس/الجمعة)، فمن المتوقع استمرار الأجواء الباردة مع بقاء فرص هطول زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة. ويشير التقرير إلى احتمال تساقط زخات من البرد فوق بعض قمم المرتفعات الجبلية الجنوبية مع ساعات الفجر، نتيجة لتعمق البرودة في طبقات الجو.