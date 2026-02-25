بنك القاهرة عمان
التربية والتعليم تدعو الراغبين بالنقل الخارجي لتقديم طلباتهم إلكترونيا

17 دقيقة ago
وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم العاملين فيها من الراغبين بالنقل الخارجي إلى مديريات أخرى للعام الدراسي 2026/2027، إلى تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.
وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم حصريا من خلال رابط منصة الموظفين (حساب الموظف الشخصي) عبر الرابط.

المواعيد النهائية لقبول الطلبات
وبينت الوزارة أن عملية تقديم الطلبات تبدأ اعتبارا من تاريخه، وتستمر حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 15 نيسان (أبريل) 2026.
وشددت على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لضمان النظر في الطلبات ضمن الفترة المعلنة.

أسس الاختيار والتقييم
وأكدت الوزارة أن دراسة كافة الطلبات المقدمة ستتم وفق أسس النقل الخارجي المعتمدة لدى الوزارة. كما دعت المعنيين إلى استكمال كافة البيانات المطلوبة بدقة على المنصة الإلكترونية لتفادي أي معوقات في إجراءات النقل


