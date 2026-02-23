بنك القاهرة عمان
بلدية مادبا الكبرى تنظم إفطاراً رمضانياً لـ 150 طفلاً يتيماً بالتعاون مع رجل الأعمال ومالك مطعم حارة جدودنا في مادبا السيد وضاح جميعان

ساعتين ago
وطنا اليوم – نظمت بلدية مادبا الكبرى في مطعم حارة جدودنا بمادبا اليوم الأثنين وبالتعاون مع رجل الاعمال مالك المطعم السيد وضاح جميعان وعدد من الجمعيات الخيرية في مادبا  وهي عبق النور للتنميه الاجتماعيه وسهول مؤاب الخيرية والنفوس السمحاء الخيرية حفل إفطار رمضاني لـ 150 طفلاً يتيماً ولاقت هذه المبادرة الإنسانية استحساناً كبيراً من الحضور والتي تعكس روح التكافل والتضامن في مدينة مادبا في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات أن دعم الأيتام يعد أولوية بالنسبة للبلدية. وأضاف أن “هذا الإفطار الرمضاني يعتبر جزءاً من نهجنا في دعم الفئات الأكثر حاجة واننا نؤمن بأن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال الأيتام هو واجب إنساني ووطني.”

بدوره عبر رجل الأعمال ومالك مطعم حارة جدودنا في مادبا السيد وضاح جميعان عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة مؤكداً أن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة. وقال إن “دعم  مثل هذه الفعالية هو جزء من التزامنا في مطعم حارة جدودنا  بأن نكون جزءاً من المجتمع ونساهم في إدخال السعادة إلى قلوب أطفالنا.”

يشار إلى ان بلدية مادبا الكبرى مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية التي تعزز قيم العطاء والتكافل بين أبناء المدينة بهدف إدخال البهجة والسرور على مثل هذه الفئات من المجتمع في اجواء رمضانية تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

 


