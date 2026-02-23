بنك القاهرة عمان
الصفدي يهاتف نظيره العراقي والكويتي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين ، بشكل مستقل.
وبحث الصفدي معي نظيره العلاقات الأخوية بين الاردن والعراق والكويت ، كما استعرضوا التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة والجهود المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين


