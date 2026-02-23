بنك القاهرة عمان
مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح

ساعتين ago
مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام امس الأحد، أولى موائد الإفطار الرمضانية التي تجمع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بذويهم في إطار نهجها السنوي الهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية، وإعادة دمج النزلاء في المجتمع.
وانطلقت الفعالية الأولى في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة وارميمين، حيث سادت أجواء رمضانية تعكس الاهتمام الذي توليه المديرية بنزلائها، ضمن بيئة إصلاحية شاملة تسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وفق نهج إصلاحي متكامل.
وتشمل هذه اللقاءات، التي ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك، مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والدينية، بهدف إدخال البهجة والسرور على النزلاء وذويهم، وتعزيز الروح الأسرية في أجواء رمضانية مميزة


