الوطنية للتشغيل والتدريب تفتح باب التسجيل للدفعة 34 في برامجها المهنية

وطنا اليوم:أعلنت الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في جميع محافظات المملكة واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (34) على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وتكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة والطاقة الشمسية بالإضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والسلامة والصحة المهنية).

وأوضحت الشركة، أن التسجيل متاح اعتباراً من اليوم ولغاية 9 نيسان المقبل، للفئة العمرية من (17-30) عاما للذكور، و(17-35) عاما للإناث، من خلال زيارة أقرب معهد أو عبر الرابط الالكتروني https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8.

ودعت الراغبين لمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني www.net.mil.Jo أو الاتصال على هاتف رقم: (065631000) أو من خلال خدمة الواتساب (0775441900)