مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية يبحث الأنشطة المستقبلية

بحث مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، واقع أنشطة الجمعية خلال المرحلة المقبلة، بما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجمعية، العين جمال الصرايرة، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في العمل والبناء وتنشيط دور الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وبما يتناسب مع الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، والفكرة التي تأسست من أجلها الجمعية.

من جهته، شدد المهندس نضال الحديد على أن مفهوم الثقافة الرياضية للجميع يحتاج إلى مجهود مضاعف على أرض الواقع، ويتزامن مع عقد سلسلة من الأنشطة يكون لها أثر ملموس في الساحة الرياضية.

وأجمع المتحدثون في مداخلاتهم على أهمية توسيع وزيادة قاعدة الأهداف، وتعزيز القيم الرياضية والأخلاقية لدى المنظومة الرياضية، وأهمية وصول الثقافة الرياضية إلى طلبة المدارس والجامعات، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق هذه الغاية، إضافة إلى عقد لقاءات وندوات تثقيفية بالتعاون مع الجامعات الأردنية والاتحادات الرياضية والأندية.