منتخب النشامى أمام 4 مباريات ودية قبل المشاركة التاريخية بالمونديال

3 ساعات ago
وطنا اليوم _

بات المنتخب الوطني لكرة القدم أمام 4 مباريات ودية، قبل المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم التي تقام في الولايات الأميركية المتحدة والمكسيك وكندا خلال حزيران المقبل.

ويواجه النشامى منتخبات كوستاريكا ونيجيريا وسويسرا وكولومبيا، قبل المشاركة في المونديال، حيث يبحث المنتخب عن الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، قبل المشاركة في كأس العالم.

وأعلن اتحاد الكرة أنه سيقيم دورة رباعية دولية ودية في آذار المقبل في عمان، بمشاركة منتخب النشامى إلى جانب إيران ونيجيريا وكوستاريكا، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب جدول مباريات الدورة، يخوض النشامى المواجهة الأولى أمام منتخب كوستاريكا مساء الجمعة 27 آذار على استاد الملك عبدالله الثاني، وبذات اليوم تلتقي إيران مع نيجيريا على استاد عمان الدولي.

ويلتقي النشامى مع نيجيريا مساء الثلاثاء 31 آذار على استاد عمان الدولي، وبنفس اليوم تخوض إيران المواجهة الثانية أمام كوستاريكا على استاد الملك عبدالله الثاني.

كما يقيم منتخب النشامى تجمعه الأخير قبل خوض نهائيات كأس العالم في أيار وحزيران، فيلتقي سويسرا مساء الأحد 31 أيار في مدينة سانت غالن، قبل أن يغادر إلى أميركا لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييجو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويرى مختصون، أن المباريات الودية الأربعة للمنتخب الوطني، تعد بمثابة التحضير المثالي قبل اقتحام منافسات المونديال، حيث سيلعب المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وأكدوا متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، قادر على استثمار المباريات الودية في الوصول لدرجة الجاهزية، قبل اقتحام منافسات المونديال التي تعتبر صعبة وقوية.

واعتبر المدرب الوطني أحمد هايل، أن المنتخب الوطني على موعد مع 4 مباريات ودية جيدة، ستساهم في رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وقال “المهم في الموضوع، أن المنتخب سيخوض 4 مباريات ودية أمام مدارس كروية مختلفة، وهو أمر مهم سيساهم في تجهيز اللاعبين للعب أمام منتخبات المجموعة العاشرة في المونديال، مجددا ثقته بقدرة المنتخب على إحداث المفاجآت في كأس العالم، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به.

وقال المدرب واللاعب السابق عبدالسلام الهزايمة، إن 4 مباريات ودية للمنتخب، ستساهم في وصول اللاعبين لدرجة عالية من الجاهزية الفنية والبدنية، ما ينعكس على الأداء خلال المباريات المونديالية أمام النمسا والجزائر والأرجنتين، لافتا إلى أن الاتحاد يبذل جهدا كبيرا لتأمين مرحلة إعداد مثالية للمنتخب قبل مشاركته التاريخية في المونديال.

بدوره اعتبر لاعب المنتخب الوطني السابق قصي أبو عالية، أن آذار المقبل يعد مرحلة مهمة في إعداد المنتخب، مؤكدا دور الروح المعنوية العالية للنشامى في إحداث مفاجآت سعيدة للمنتخب الوطني في المونديال، خاصة وأنه يضم نخبة من النجوم.


