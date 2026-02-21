أورنج الأردن تطلق حساب “تحويشة” عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار

وطنا اليوم _

في إطار سعيها الدائم لتعزيز الشمول المالي وتقديم أفضل الحلول الرقمية لزبائنها، أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق خدمة جديدة مبتكرة عبر محفظةOrange Money تحت اسم “تحويشة”، وتُعد هذه الخدمة إضافة نوعية في السوق الأردني.

ويمثل “تحويشة” حساباً فرعياً يساعد الزبائن على الادخار بسهولة وأمان، دون فرض أي فوائد أو رسوم، ما يساعدهم على التخطيط لأهدافهم المالية الشخصية وترتيب أولوياتهم بفعالية، حيث يمكنهم تخصيص مبالغ مالية محددة تُحوّل إلى الحساب مع إمكانية تحديد أهداف ادخارية متنوعة مثل رحلة صيفية، شراء مستلزمات مدرسية، أو توفير للطوارئ. كما تتيح الخدمة متابعة تطور المدخرات بسهولة من خلال كشف الحساب، وإدارة أكثر من هدف ادخاري في الوقت ذاته عبر فتح حسابات فرعية متعددة.

وأكد رئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، أن حساب “تحويشة” يمثل خطوة نوعية جديدة في مسيرة Orange Money الأردن نحو تمكين زبائنها من إدارة أموالهم بمرونة، موضحاً أن هذه الخدمة تعكس التزام الشركة كشريك موثوق في تحقيق الشمول المالي، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بقيادة البنك المركزي .

ومن الجدير بالذكر أن الخدمة أصبحت متوفرة رسمياً بدءاً من منتصف العام الماضي، وسيكون بإمكان جميع مستخدمي محفظة Orange Money تفعيل الحساب الفرعي بسهولة عبر التطبيق. وتعكس أورنج الأردن بإطلاق “تحويشة” توجهها لترسيخ ممارسات مالية مستدامة بين زبائنها، من خلال تشجيعهم على اعتماد سلوكيات الادخار، بما يعزز ثقافة الاستقلال المالي على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا:www.orange.jo .

-انتهى–

نبذة عن Orange Money

ومن الجدير بالذكر أن محفظة Orange Money، المملوكة من قبل أورنج الأردن، أطلقت في الربع الأول من عام 2020 لتكون منصة مالية متكاملة تتيح للأفراد والشركات إجراء معاملاتهم المالية بصورة آمنة وموثوقة وكفاءة عالية. وتعد المحفظة الأكبر بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في الممكلة، وهي الأولى من حيث عدد المحافظ المفتوحة التي تخطّت مليون وأربعمائة ألف مستخدم، وبحصة سوقية تجاوزت الـ 50%، إلى جانب تسجيلها أعلى عدد وقيمة من الحركات المالية المنفذة عبر نظام الدفع الفوري كليك “Cliq”.

نبذة عن Orange الأردن

شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف فيما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ، والبيئة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

لمعرفة المزيد عنّا، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.