الدوريات الخارجية تطلق مبادرة للحد من الحوادث قبيل موعد الإفطار

ساعتين ago
الدوريات الخارجية تطلق مبادرة للحد من الحوادث قبيل موعد الإفطار

وطنا اليوم:انطلاقا من واجبها المروري والإنساني على الطرق الخارجية، ومنعا للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية الخاطئة التي ترتكب من قبل سائقي المركبات خلال شهر رمضان المبارك وقت الإفطار، أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن إقامة مبادرة (إفطار صائم) طيلة أيام الشهر الفضيل، استمرارا للمبادرات الرمضانية التي اعتادت على تقديمها منذ سنوات سابقة.
وتحت شعار “(لا تسرع إفطارك علينا)”، تستهدف المبادرة الرمضانية مستخدمي الطرق لتقديم خدمة اجتماعية بطابع توعوي؛ حيث يتم توزيع وجبات إفطار خفيفة (تصبيره) مرفقة ببروشورات مرورية توعوية في (15) موقعا لمحطات أمنية تتبع للإدارة على الطرق الخارجية.
وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى الحد من التصرفات الخاطئة فترة الغروب، وخصوصا تجاوز السرعة المقررة والقيادة بسرعات عالية قد تتسبب في وقوع حوادث كارثية.
كما أكدت الإدارة أن جميع مواقع الدوريات الخارجية على أهبة الاستعداد لاستقبال أي مواطن أو ممن تقطعت بهم السبل لتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم، متمنية السلامة للجميع.


